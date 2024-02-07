رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد محطة الكهرباء بمستشفيات قنا الجامعية

تفقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، محطة الكهرباء بمستشفيات قنا الجامعية بحضور الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات ولفيف من القيادات الإدارية.

وتابع رئيس الجامعة أعمال الصيانة بوحدات التحكم وتطوير شبكة الكابلات الكهربائية بالمستشفى موجها بتطوير مناطق حجز التذاكر وأماكن انتظار المرضى، بالإضافة إلى تفقده العملية الإنشائية ببوابات الجامعة.

كما تفقد أعمال التطوير ببوابات الجامعة بحضور لفيف من القيادات الإدارية، موجها بمراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ العملية الانشائية تمهيدا لتركيب البوابات الإلكترونية وتوفير بيئة عمل مناسبة لأفراد الأمن الجامعي.

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