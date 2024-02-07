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الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد محطة الكهرباء بمستشفيات قنا الجامعية

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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تفقد  الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، محطة الكهرباء بمستشفيات قنا الجامعية بحضور الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات ولفيف من القيادات الإدارية.

وتابع رئيس الجامعة أعمال الصيانة بوحدات التحكم وتطوير شبكة الكابلات الكهربائية بالمستشفى موجها بتطوير مناطق حجز التذاكر وأماكن انتظار المرضى، بالإضافة إلى تفقده العملية الإنشائية ببوابات الجامعة.

كما تفقد أعمال التطوير ببوابات الجامعة بحضور لفيف من القيادات الإدارية، موجها بمراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ العملية الانشائية تمهيدا لتركيب البوابات الإلكترونية وتوفير بيئة عمل مناسبة لأفراد الأمن الجامعي.

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