جامع خردة يقتل ابنه بطريقة بشعة فى عين شمس

أقدم جامع خردة على قتل أبنه والقى جثته فى القمامة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

تلقت اجهزة الأمن بمديرية امن القاهرة بلاغا بالعثور علي جثه طفل متوفي داخل جوال بمنطقه جمع قمامه بشارع الجنينة ، ورصدت كاميرات المراقبة سيدة حال قيامها بالقاء الجوال بمنطقه البلاغ

وامكن تحديدها وتبين انها والده المتوفي ، 36 سنه، ربه منزل وافادت بان وراء الواقعه والده عامل خرده ، 39 سنة،

حيث قام بالتعدي علي الطفل بعصا خشبيه وخرطوم وتجريده من ملابسه وتعذيبه ، وتم ضبط المتهم وأعترف بارتكاب الجريمة بسبب شقاوة الطفل وأنه قام بالتعدي علي الطفل بعصا خشبيه وخرطوم وتجريده من ملابسه وتعذيبه بسبب كثرة التبول علي نفسه والرد بطريقه غير لائقه

تحرر المحضر اللازم بالواقعة.