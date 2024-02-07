كأس آسيا 2023.. منتخب قطر يقلب الطاولة على إيران في الشوط الأول

قلب منتخب قطر، الطاولة على نظيره الإيراني خلال الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب استاد الثمامة، في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2023.

تقام بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، حيث تأهل منتخب الأردن إلى نهائي البطولة، بعدما أقصى كوريا الجنوبية بهدفين دون رد في الدور قبل النهائي.

كان المنتخب القطري متأخرًا في النتيجة أمام منتخب إيران بهدف مبكر، وذلك في الدقيقة الرابعة عن طريق سردار أزمون.

ورد العنابي بهدف التعادل في الدقيقة 17، عن طريق جاسم جابر من صناعة أكرم عفيف، قبل أن يأتي الأخير ويحرز هدفًا في الدقيقة 43 من صناعة أحمد فتحي، لينتهي الشوط الأول بتقدم قطر على إيران بنتيجة 2-1.

وكان منتخب قطر، بلغ نصف نهائي كأس آسيا 2023، بعدما فاز على أوزبكستان بركلات الترجيح، بينما بلغ منتخب إيران هذا الدور، بعد تغلبه على اليابان بهدفين مقابل هدف.