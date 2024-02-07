ads
الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

السعودية تبحث مع أمريكا والأمم المتحدة مستجدات الأوضاع في السودان

السعودية
السعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحث نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي مع المستشار الأمريكي الخاص بالسودان دانيال روبنشتاين مستجدات الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الدولية الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الخريجي بحث أيضًا اليوم الأربعاء مع المبعوث الأممي للسودان رمطان لعمامرة جهود المملكة والأمم المتحدة فيما يخص الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتُعد هذه المحادثات مهمة، حيث تُظهر التزام المملكة العربية السعودية بدعم السودان في سعيه لتحقيق الاستقرار والازدهار.

وتُعدّ الولايات المتحدة والأمم المتحدة شركاء مهمين في السودان، ولديهم مصلحة مشتركة في ضمان استقرار البلاد.

وتُشير هذه المحادثات إلى وجود توافق في الآراء بين السعودية والولايات المتحدة والأمم المتحدة بشأن أهمية حلّ الأزمة في السودان.

السودان السعودية المستجدات الإقليمية والدولية الأوضاع استقرار البلاد الامم المتحده