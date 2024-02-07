السعودية تبحث مع أمريكا والأمم المتحدة مستجدات الأوضاع في السودان

بحث نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي مع المستشار الأمريكي الخاص بالسودان دانيال روبنشتاين مستجدات الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الدولية الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الخريجي بحث أيضًا اليوم الأربعاء مع المبعوث الأممي للسودان رمطان لعمامرة جهود المملكة والأمم المتحدة فيما يخص الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتُعد هذه المحادثات مهمة، حيث تُظهر التزام المملكة العربية السعودية بدعم السودان في سعيه لتحقيق الاستقرار والازدهار.

وتُعدّ الولايات المتحدة والأمم المتحدة شركاء مهمين في السودان، ولديهم مصلحة مشتركة في ضمان استقرار البلاد.

وتُشير هذه المحادثات إلى وجود توافق في الآراء بين السعودية والولايات المتحدة والأمم المتحدة بشأن أهمية حلّ الأزمة في السودان.