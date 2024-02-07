صاحبة «الغمزة».. أمريكية تدير مباراة الهلال والنصر بنهائي كأس موسم الرياض

تدير الأمريكية، توري بينسو، مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر تحكيميًا، التي تجمع بين الفريقين في نهائي كأس موسم الرياض 2023.

وتقام مباراة النصر والهلال، غدًا الخميس على ملعب المملكة أرينا معقل الزعيم الجديد، حيث تنطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وأفادت صحيفة «الرياضية» السعودية، اليوم الأربعاء، بتعيين الحكمة الأمريكية توري بينسو رفقة طاقم تحكيم نسائي، لإدارة مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس موسم الرياض.

كان فريق النصر بلغ نهائي المسابقة الودية، بعدما اكتسح نظيره إنتر ميامي الأمريكي بسداسية نظيفة، في لقاء شهد مشاركة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في دقائق معدودة، بينما غاب أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو عن العالمي في المواجهة للإصابة.

فيما تأهل الهلال للنهائي، بعد تفوقه على إنتر ميامي في المباراة الافتتاحية لكأس موسم الرياض بنتيجة 4-3.

وتحظى بينسو بشهرة كبيرة بالنسبة إلى الجماهير المصرية، بعدما ظهرت في مباراة الأهلي أمام أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية، بعد مداعبتها الشهيرة للحارس المخضرم محمد الشناوي حامي عرين الأحمر في لقاء تحديد صاحب المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية الأخير.

كما إنها صاحبة «غمزة» مميزة للاعب اتحاد جدة السعودي، كورنادو، في البطولة ذاتها، وذلك أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

مباراة النصر والهلال، ليست الأولى، التي يديرها طاقم تحكيم نسائي، حيث شهدت مواجهات كأس موسم الرياض إدارة تحكيمية نسائية، وأدارت الحكمة البرازيلية إيدينا ألفيس مباراة افتتاح البطولة بين الهلال وإنتر ميامي، كما قادت الحكمة السويسرية إيستر ستوبيلي مباراة النصر أمام النادي الأمريكي.