طقس غدٍ الخميس.. دافئ نهارًا وشديد البرودة ليلًا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يكون طقس الغد الخميس دافئًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، مع احتمالية تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وحذّرت الهيئة من احتمالية تكون الشبورة المائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة، وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وتُعد هذه التوقعات مهمة للمواطنين للتخطيط لأنشطتهم اليومية، خاصة مع احتمالية حدوث تغيرات مفاجئة في الطقس.

وننصح المواطنين بمتابعة توقعات هيئة الأرصاد الجوية بشكل مستمر للحصول على أحدث المعلومات حول حالة الطقس.

كما ننصح باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الطقس البارد، مثل ارتداء الملابس الثقيلة وشرب السوائل الدافئة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 23 14

العاصمة الادارية 23 11

6 اكتوبر 24 12

بنهــــا 23 14

دمنهور 23 14

وادى النطرون 24 13

كفر الشيخ 22 12

المنصورة 23 13

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 23 14

طنطا 22 13

دمياط 19 12

بورسعيد 19 11

الإسماعيلية 22 09

السويس 22 10

العريش 20 10

رفح 19 12

رأس سدر 22 11

نخل 21 03

كاترين 13 01

الطور 25 10

طابا 23 12

شرم الشيخ 26 16

الاسكندرية 21 10

العلمين الجديدة 21 11

مطروح 20 10

السلوم 21 10

سيوة 20 07

رأس غارب 25 14

الغردقة 25 15

سفاجا 26 14

مرسى علم 25 15

شلاتين 27 16

حلايب 23 15

أبو رماد 24 14

رأس حدربة 24 15

الفيوم 23 10

بني سويف 23 09

المنيا 24 08

أسيوط 23 08

سوهاج 24 07

قنا 27 09

الأقصر 26 08

أسوان 27 10

الوادى الجديد 26 10

أبوسمبل 27 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 28 20

المدينة 28 16

الرياض 23 10

المنامة 22 16

أبوظبى 24 17

الدوحة 24 15

الكويت 23 10

دمشق 17 05

بيروت 20 13

عمان 19 06

القدس 18 08

غزة 20 11

بغداد 22 07

مسقط 26 21

صنعاء 25 08

الخرطوم 30 18

طرابلس 22 10

تونس 22 09

الجزائر 20 11

الرباط 25 11

نواكشوط 35 18

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 14 03

إسطنبول 18 10

إسلام آباد 20 04

نيودلهى 20 07

جاكرتا 33 24

بكين 06 06-

كوالالمبور 33 24

طوكيو 09 01

أثينا 19 07

روما 17 09

باريس 14 11

مدريد 13 09

برلين 05 01

لندن 12 10

مونتريال 02 01-

موسكو 13- 22-

نيويورك 10 04

واشنطن 14 04

أديس أبابا 25 13