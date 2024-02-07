وقف تسعير الذهب مع شائعة "التعويم" غدًا

تسود حالة من الارتباك بأسواق الذهب، ما دفع البعض لوقف التسعير وعمليات البيع والشراء، إثر شائعة عن قيام الحكومة بخفض قيمة الجنيه " التعويم" غدًا الخميس.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسواق الذهب شهدت حالة من الارتباك في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، إثر شائعة داخل السوق عن توجه الحكومة لخفض قيمة الجنيه غدًا ، ما دفع السوق لوقف التسعير وعمليات البيع والشراء.

أضاف، إمبابي، أن تباين أسعار صرف الدولار بالأسواق الموازية، عززت من حالة الارتباك، لاسيما مع وجود صعوبة في عمليات التسعير ووجود أكثر من سعر داخل السوق، حيث يعتمد تسعير الذهب بالسوق المحلي، على سعر صرف الدولار،بجانب السعر العالمي والعرض والطلب.

كانت أسعار الذهب قد شهدت حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم، حي تداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 3650 جنيهًا، في حين تشهد الأسعار بالوبرصة العالمية حالة من التقلبات الطفيفة بين الارتفاع والانخفاض، حيث ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو دولارين، لتسجل 2037 دولارًا، بعد تراجعها مع بداية جلسة تعاملات اليوم.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4172 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3129 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2434 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29200 جنيه.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت بنحو 200 جنيه خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3450 جنيهًا، ثم اختتم التعاملات عند مستوى 3650 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 8 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2027 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2035 دولارًا.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق تصريحات بعض مسؤولي مجلس الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، بجانب تقرير التضخم المقرر صدوره يوم الثلاثاء المقبل للحصول على مزيد من الأدلة حول سياسة البنك المركزي الأمريكي.