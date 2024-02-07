بلينكن: هناك الكثير من العمل بشأن صفقة تبادل الأسري بين إسرائيل وحماس

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن: "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به" للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدي حماس في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية.

وأضاف: "لكننا نركز بشدة على القيام بهذا العمل ونأمل أن نتمكن من استئناف الإفراج عن الرهائن الذي توقف منذ عدة أشهر ".

وأوضح في تصريحات خلال اجتماع مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تنظران في رد حماس على الاقتراح "بشكل مكثف."

ويقترح رد حماس ثلاث مراحل، تستمر كل منها 45 يوما، بما في ذلك انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وجهود إنسانية ضخمة، وحرية تنقل الناس في جميع أنحاء غزة، وفقا لـ"سي ان ان".

وأشار الرئيس الإسرائيلي إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى تل أبيب "تأتي في وقت حرج للغاية في الصراع."

وأعرب هرتسوج عن أمله في عودة الرهائن إلي إسرائيل في اسرع وقت ممكن.