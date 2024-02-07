محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 80.31%

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بنسبة 80.31 %.

كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 76.4% بحضور سماح ابراهيم وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الاعدادية.

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

من جانبه أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات (113262) طالبا وطالبة وعدد (1889) طالب وطالبة للإعدادية المهنية وعدد (6) طلاب مكفوفين وعدد (50) لطلاب الصم وضعاف السمع، والحاضر منهم 111035 طالب وطالبة اعدادية عامةى و1113 إعدادية مهنية.