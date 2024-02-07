بالفيديو.. الاحتلال يمنع سيارات الإسعاف من الدخول لمخيم نور شمس

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شاب وفتاة في مخيم نور شمس بطولكرم، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يمنع سيارات الإسعاف التابعة له من الوصول إلى الفتاة، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر لها اليوم الأربعاء.

ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني من الدخول إلى مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية.

وعرضت فضائية " القاهرة الإخبارية" مقطع فيديو، للحظة منع الآليات العسكرية الإسرائيلية سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، من الدخول إلى المنطقة لحمل الجرحى والمصابين وأجبرتهم على العودة.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت داخل مخيم نور شمس بطولكرم، مع شبان فلسطينيين من المقاومة الفلسطينية مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم نور شمس في طولكرم.