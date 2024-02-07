ads
الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. الاحتلال يمنع سيارات الإسعاف من الدخول لمخيم نور شمس

الاحتلال يمنع سيارات
الاحتلال يمنع سيارات الإسعاف من الدخول لمخيم نور شمس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شاب وفتاة في مخيم نور شمس بطولكرم، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يمنع سيارات الإسعاف التابعة له من الوصول إلى الفتاة، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر لها اليوم الأربعاء.

ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني من الدخول إلى مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية.

وعرضت فضائية " القاهرة الإخبارية" مقطع فيديو، للحظة منع الآليات العسكرية الإسرائيلية سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، من الدخول إلى المنطقة لحمل الجرحى والمصابين وأجبرتهم على العودة.

 وكانت الاشتباكات قد اندلعت داخل مخيم نور شمس بطولكرم، مع شبان فلسطينيين من المقاومة الفلسطينية مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم نور شمس في طولكرم.

طولكرم مخيم نور شمس جيش الاحتلال الهلال الأحمر الفلسطيني الضفة الغربية