بالصور.. محمد صلاح يحيي حفل افتتاح البطولة "الأفروعربية للطائرة الباراليمبية"

أعلنت اللجنة العليا المنظمة للبطولة الأفروعربية الأولى للكرة الطائرة عن بعض تفاصيل حفل افتتاح البطولة.

ومن المقرر أن تقام البطولة بالقاهرة خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 4 مارس ، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وبتنظيم الاتحاد العربي لرياضات ذوي الإعاقة برئاسة الإعلامي إيهاب حسنين و بدعم من الدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية .

ويحيي حفل افتتاح البطولة المطرب محمد صلاح والذي أعد أغنية كتبت كلماتها للبطولة بصفة خاصة للبطولة ، وقد تم الانتهاء من تلحين وتوزيع الأغنية بالفعل .



وعقد الدكتور شريف أبو العينين مدير البطولة اجتماعا موسعا برؤساء اللجان الفرعية للبطولة بمقر اللجنة البارالمبية المصرية باستاد القاهرة، للوقوف على آخر المستجدات في إطار الاستعدادات لانطلاق البطولة، ويجري العمل على قدم وساق لانهاء كافة الاستعدادات للبطولة .

ويشارك في البطولة 12 فريقًا يمثلون أندية من 8 دول هى: العراق، المغرب، رواندا، نيجيريا ومصر، وتشارك كل منهم بفريق واحد، وتشارك الجزائر والسعودية بفريقين وليبيا بثلاث فرق.



وتشهد البطولة حضور مسئولى الاتحاد الدولى ، ما يؤكد أهميتها ، كونها الأولى من نوعها .