أمم إفريقيا.. باكامبو يقود التشكيل المتوقع لجمهورية الكونغو لمواجهة كوت ديفوار

يحل منتخب جمهورية الكونغو، ضيفًا على نظيره كوت ديفوار، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الحسن واتارا"، ضمن منافسات نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية 2022.

ومن المتوقع ان يخوض منتخب جمهورية الكونغو اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: ليونيل مباسي.

خط الدفاع: جيديون كالولو - أرثر ماسواكو - شانيل مبيمبا - ديلان باتوبينسيكا.

خط الوسط: صامويل موتسامي - شارليس بيكيل - ثيو بونجندا - ميشاك إيليا.

خط الهجوم: سيدريك باكامبو - يوان ويسا.

وتأهل منتخب جمهورية الكونغو لنصف النهائى، بعد تحقيق الفوز فى الجولة السابقة على نظيره غينيا، بثلاثة اهداف لهدف، فى المبارة التى جمعت بينهما على ملعب "الحسن واتارا".

ويأمل منتخب جمهورية الكونغو للتأهل للمرة الثالثة فى تاريخه، وحصد اللقب للمرة الثالثة أيضاً.