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الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

برلماني: اتجاه الحكومة لإنشاء ألف منزل زكي بالعاصمة الإدارية يستهدف مواجهة التغيرات المناخية

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري
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قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الحكومة لإنشاء ألف منزل زكي بالعاصمة الإدارية، يستهدف مواكبة التطورات التكنولوجية ومواجهة التغيرات المناخية.
وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن هذه المنازل تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بصورة كبيرة لاعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة، كما أنها تضمن استمرارية التيار الكهربائي وعدم انقطاعه.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى إلى مواجهة التغيرات المناخية من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المنازل الحالية ومواكبة التطورات التكنولوجية في العالم.

وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن المنازل الذكية المزودة بالتحكم في الإضاءة لأصحاب المنازل ستسهم في  تقليل استخدام الكهرباء والاستفادة من توفير التكاليف المرتبطة بالطاقة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المنازل الزكية ستسهم بشكل غير مباشر في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية.

النائب نادر الخبيري ألف منزل زكي بالعاصمة الإدارية مواكبة التطورات التكنولوجية