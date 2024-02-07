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الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

كيف تقضي ليلة الإسراء والمعراج؟

الاسراء والمعراج
الاسراء والمعراج
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ينتظر المسلمون في أنحاء العالم اليوم 7 فبراير بالتاريخ الميلادي، و26 رجب وبداية 27 رجب بالتاريخ الهجري ليلة الإسراء والمعراج والتي تعرف بليلة المعجزات لما لها من فضل عظيم وقصة خاصة بسيدنا محمد رسول الله صلى عليه وسلم، وليلة الإسراء والمعراج هي الليلة التي رحل النبي محمد من مكة إلى المسجد الاقصى في القدس، وينتظر المسلمون الليلة للصلاة والدعاء والقيام وكل الاعمال التي تقربهم الى الله، وتستمر الليلة من مساء اليوم حتى نهاية يوم غدا وهناك أدعية مستحبة يمكن الدعاء بها الى الله للتقرب والعبادة وطلب أي شىء من الله عز وجل لتحقيقه.

وتوضح "البوابة نيوز" كلام الدين ونصائحه لقضاء ليلة المعجزات ليلة الإسراء والمعراج:

إخراج الصدقات وإطعام الفقراء.

-قراءة القرآن الكريم.

-كثرة الاستغفار والصلاة على النبي.

-كثرة الدعاء بكل شىء يخطر ببال الشخص.

-من بداية اليوم بعد أذان المغرب وحتى نهاية يوم غدا يمكن الصلاة من قيام الليل والفروض والسنة.

-السعي على حوائج الناس.

-صيام يوم ليلة الاسراء والمعراج.

-الاطلاع على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

-الاحتفال بالليلة يكون من خلال الطاعات والدعاء.

ليله الاسراء والمعراج المسجد الأقصى سيدنا محمد رسول الله صلى عليه وسلم