الأدعية المستحبة في ليلة المعجزات "الإسراء والمعراج"

ينتظر المسلمون في انحاء العالم اليوم 7 فبراير بالتاريخ الميلادي، و26 رجب وبداية 27 رجب بالتاريخ الهجري ليلة الاسراء والمعراج والتي تعرف بليلة المعجزات لما لها من فضل عظيم وقصة خاصة بسيدنا محمد رسول الله صلى عليه وسلم، وليلة الاسراء والمعراج هي الليلة التي رحل النبي محمد من مكة إلى المسجد الاقصى في القدس، وينتظر المسلمون الليلة للصلاة والدعاء والقيام وكل الاعمال التي تقربهم الىالله، وتستمر الليلة من مساء اليوم حتى نهاية يوم غدا وهناك أدعية مستحبة يمكن الدعاء بها الى الله للتقرب والعبادة وطلب اي شىء من الله عز وجل لتحقيقه في الليلة التي شهدت معجزات مع الرسول صلى الله عليه وسلم.

وتبرز “البوابة نيوز” عدد من الأدعية المستحبة والتي لا تشمل دعاء واحد فلم يورد في الكتاب والسنة أن لليلة الاسراء والمعراج دعاء خاص وفقا لجمهور العلماء ولكن يفضل الدعاء طوال اليوم وبخاصة وقت السجود وفي الثلث الأخير من الليل حيث جاءت كالتالي:

-اللهم تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني واهدي قلبي، واسلل سخيمة صدري.

-اللهم يا حي يا قيوم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

-يا حي يا قيوم، أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر لي الهدى، وانصرني على من بغىعلي.

-اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهملا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوبأطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم.

-أسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء ألا تبقي لي همًا ولا حزنًا ولا ضيقًاولا سقمًا إلا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسني بفرح وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلني إلى أحد سواك.

-اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن, وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل, وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

- اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، أستودعك مني ومنأحبابي والمسلمين أدياننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا، وأقوالنا وأبداننا وجميع ما أنعمت به علينا.

-اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي, وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي, وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

-اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا من قوة وبلاغا إلى حين.

-اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.

-اللهم ولا تشغلني عنك وقربني إليك، ربي ولا تذلني لسواك.

- إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللهمما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

-اللهم عوضني عن كل شيء أحببته فخسرته، طابت له نفسي فذهب، صدقته فكذب، استأمنته فغدر.

- اللهم أسكنا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلا العاملين فمن للمقصرين.

-اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، اللهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولاأقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب.