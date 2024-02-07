نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا موقف تنفيذ مشروع محور ناهيا بولاق بكرداسة

تابع إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ميدانيا الموقف التنفيذي لمشروع محور ناهيا بولاق بمركز كرداسة، موجها بتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ لتسريع وتيرة عمل مشروع المحور المروري الجديد، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما تابع النائب نسب تنفيذ مشروع خزان مياه الشرب بقرية برك الخيام، مشددا على رفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة

واختتم نائب المحافظ جولتة الميدانية بتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة كرداسة، حيث تابع أعمال التوسعة والرصف بطريق بني مجدول أبو رواش بداية من مركز شباب بني مجدول حتى طريق المنصورية وشارع الوحدة الصحية بني مجدول بداية من صيدلية زيتون حتى طريق ناهيا أبو رواش.

وجه النائب بسرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة الجودة في التنفيذ

رافق نائب المحافظ اللواء خالد عصر رئيس مركز كرداسة، ومسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الجيزة ومديرية الطرق وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة للأعمال.