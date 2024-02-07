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الأربعاء 07 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

ارتفاع حصيلة قتلى الانفجارين في جنوب غرب باكستان إلى 28 شخصا

باكستان
باكستان
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أعلن مسئولون باكستانيون، اليوم /الأربعاء/، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الانفجارين اللذين وقعا في جنوب غربي البلاد بالقرب من مكاتب اثنين من مرشحي الانتخابات، إلى 28 شخصا على الأقل.
وذكرت صحيفة /ذا دون/ الباكستانية، أن الانفجار الأول راح ضحيته 18 شخصا، وقع عند مكتب مرشح مستقل للانتخابات في مقاطعة "بشين" بإقليم "بلوشستان".. في حين وقع الانفجار الثاني في منطقة "قلعة سيف الله" القريبة من الحدود الأفغانية بالقرب من مكتب حزب جمعية علماء الإسلام، وراح ضحيته 10 أشخاص.
ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذين الانفجارين.
 

باكستان انفجاران