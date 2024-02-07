وزير الزراعة يتابع ملفات حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية

واصلت وزارة الزراعة اهتمامها بملف البحيرات وحماية الثروة السمكية المصرية، حيث عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور صلاح مصيلحى رئيس مجلس إدارة الجهاز واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز .

وبحث الاجتماع متابعة أعمال التطوير في البحيرات بالاشتراك مع الجهات المعنية وتطوير المفرخات ومتابعة تطوير المزارع السمكية والمعامل وكذا الاهتمام بتنفيذ حملات الازالة للمخالفين وتحرير العقود للملتزمين في تسديد مستحقات الدولة.

كما بحث الاجتماع الملفات الجاري تنفيذها ومنها رفع كفاءة الأصول من المزارع والمفارخ السمكية لتحقيق أعلى انتاجية من الأسماك والاهتمام بالالقاء الزريعة وزيادة اعدادها.

كما تناول الاجتماع أيضا متابعة تحصيل مستحقات الجهاز لدى الغير

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