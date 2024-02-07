إزالة 1009 إعلان مخالف وغير مرخص بمراكز ومدن الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

من جانبها أشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام إلى أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع وأسفرت تلك الحملات عن رفع ١٠٠٩ إعلان مخالف وبدون ترخيص خلال شهر يناير الماضى بواقع ٤٥ إعلان بمركز ومدينة أولاد صقر و١٣ إعلان بمركز ومدينة كفر صقر و٧٩ إعلان بمركز ومدينة منيا القمح و١١ إعلان بمدينة القنايات و٣٠ إعلان بمركز ومدينة الحسينية و ٣٢ إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية و ١٧ إعلان بمدينة القرين و١١١ إعلان بمركز ومدينة الزقازيق و ٨٧ إعلان بحى ثان الزقازيق و ٢١ إعلان بحى أول الزقازيق و٣٣ إعلان بمركز ومدينة أبوكبير و ٧٥ إعلان بمركز ومدينة بلبيس و ٢١٧ إعلان بمركز و مدينة ههيا و٨٥ إعلان بمركز ومدينة ديرب نجم و ٢٣ إعلان بمركز و مدينة أبو حماد و ٢٩ إعلان بمركز و مدينة مشتول السوق و٩٠ اعلان بمركز و مدينة فاقوس و ١١ إعلان بمركز ومدينة منشأة أبو عمر.

يأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة .

وطالب المحافظ باستمرار تكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين وتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وفقا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه لائحة الإعلانات وكذلك العمل الجاد لتعظيم إيرادات الدولة.