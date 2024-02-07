ضبط سلع استهلاكية داخل مخبز للاتجار بها بالسوق السوداء في الشرقية

شنت مديرية تموين الشرقية اليوم حملة مكبرة بقيادة المهندس عبدالباسط عبد النعيم وكيل المديرية وبرفقة محمد سعد مدير الرقابة والمهندس سعيد عطية مدير إدارة صيانة الحبوب وهاني محمود جاد الله رئيس الرقابة التموينية بالمديرية وذلك بناءا على الشكوى الواردة للمديرية والتي تفيد بوجود مخبز يتلاعب في الدقيق ويقوم بصرف سلع تموينية في احدى قرى مركز الزقازيق.

وتمكنت الحملة من ضبط دقيق و ٣٠ كرتونة زيت تمويني و٣٠٠ كجم سكر تمويني و٤٠ كجم مكرونة و٢٠٠ علبة جبنة وتم تحرير محضر جنح رقم ٣٥١٢ لسنة ٢٠٢٤ واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفي.

ومن جانبه، طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حمايه المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.