مصر تدعو الأطراف المعنية لإبداء المرونة اللازمة للوصول إلى تهدئة في غزة

أفادت قناة “القاهرة” الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بأن مصر تدعو الأطراف كافة لإبداء المرونة اللازمة للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة.

ويذكر أن مصدر مصري مسئول، قد أكد مصر تبذل قصارى جهدها للتوصل إلي هدنة في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى والمحتجزين وإنهاء الأزمة الإنسانية بالقطاع، وذلك وفق ما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر لها.

وكانت وكالة “رويترز”، قد قالت: "إن حماس تقترح إجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل في المرحلة الأولى لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة الهدوء التام، مشيرة إلى أن حماس اقترحت أن تسمح المرحلة الأولي من اتفاق الهدنة بإعادة بناء المستشفيات ومخيمات اللجوء بغزة وخروج القوات البرية الإسرائيلية من المناطق السكنية.

وأوضحت الوكالة، أن حماس تسعى إلى تبادل الأسري والمحتجزين وانسحاب القوات الإسرائيلية في اقتراح وقف إطلاق النار.