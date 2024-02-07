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الأربعاء 07 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

فيتوريا يرفض السفر قبل الحصول على راتب شهر يناير

فيتوريا
فيتوريا
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رفض البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني مغادرة الأراضي المصرية بعد قرار اقالته من الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب الإخفاق في بطولة الأمم الأفريقية والخروج من الدور الـ16.
وعملت “البوابة نيوز” من مصادرها الخاصة بالاتحاد، أن البرتغالي رفض الرحيل قبل الحصول علي راتب شهر يناير من قبل الاتحاد. 
وأضاف المصدر، أن فيتوريا ومعاونيه طلبوا من الممثل القانوني الخاص بهم التواصل مع اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة للاتفاق على موعد حصولهم على الشرط الجزائي الخاص بهم وفقا للعقد  والبالغ قيمته 600 ألف يورو، بجانب استعجال مسئولي اتحاد الكرة في صرف راتب شهر يناير المستحق لهم.

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