مجزرة إسرائيلية جديدة بغزة.. قصف مدنيين اصطفوا لتعبئة المياه

أعلنت مصادر في قطاع الدفاع المدني ومراسلون، اليوم الأربعاء، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة، راح ضحيتها 13 شهيدا، بعد قصفه لمدنيين وهو ينتظرون لتعبئة المياه في مدينة غزة.

وقالت المصادر إنه تم نقل جثامين الشهداء الـ 13 شهيدًا للمستشفى المعمداني.

واستشهد 6 آخرون، بينهم 3 أشقاء وطفلة، نتيجة قصف الاحتلال على مناطق متفرقة في خان يونس جنوب القطاع منذ الصباح.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي مقتضب إن 11 ألف جريح ومريض بحاجة ماسة وكأولوية عاجلة لمغادرة قطاع غزة من أجل إنقاذ حياتهم، علما بأن الرقم المعلن أمس كان سبعة آلاف.

وأضافت الوزارة إن طواقمها تمكنت من تشغيل أجزاء من مستشفيات شمال غزة ولكنها بحاجة إلى وصول الامدادات الطبية والوقود وعودة الطواقم الطبية من الجنوب لاستمرار عملها.

ومن جانبها، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين لفلسطينيين (أونروا) إن هناك انتشارا مُقلقًا للأمراض في قطاع غزة بسبب نقص الصرف الصحي والمياه النظيفة. وأضافت الأونروا أن 84% من المرافق الصحية في غزة تضررت بسبب الهجمات الإسرائيلية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مريضة تبلغ من العمر 77 عامًا، استشهدت جراء نقص الأكسجين في مستشفى "الأمل" التابع للجمعية في خان يونس.

