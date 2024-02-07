قومي المرأة يناقش "الحماية القانونية والاجتماعية للعاملات في الخدمة المنزلية"

عقد المجلس القومي للمرأة ورشة عمل بعنوان "الحماية القانونية والاجتماعية للعاملات في الخدمة المنزلية"، بمشاركة السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية، ايزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية وأدارت الحوار منى عزت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة النون لرعاية الأسرة ومسؤلة الملف بالمنتدى، كما شارك عدد من ممثلي عن عدد من الجمعيات الأهلية اعضاء المنتدى من المعنية بالموضوع .

حيث افتتحت ايزيس الندوة بالترحيب بالحاضرين، واشادت بالانجازات التي حققها التعاون المشترك مع اللجنة الوطنية التنسيقية و المجلس خصوصا ما يتعلق بملفي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والجهود المستمرة للتوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وكذلك التعريف بالجوانب المختلفة لجريمة الاتجار في البشر وعقوباتها القانونية و حماية ضحايا هذه الجريمة .

وأضافت، أن هذا اللقاء يعيد فتح ملف حماية العاملات المنزليات وإلقاء الضوء على جهود المؤسسات الاهلية لتوفير الدعم القانوني و الاجتماعي و تعزيز النظرة الايجابية والتقدير لطبيعة عملهن

من جانبها أشارت السفيرة نائلة جبر إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مستعرضة أشكال الهجرة غير الشرعية وأسبابها، ومثنية علي الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في توعية السيدات والشباب بمخاطر كل من التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وزواج الصفقة، الى جانب دوره في مكافحة الهجرة غير الشرعية مؤكدة أن المرأة لها دور مهم في حمايه ابنائها من الهجرة غير الشرعية ومخاطرها التي قد تصل الي حد الموت والغرق .

كما استعرضت السفيرة نائلة جبر أنواع الاتجار بالبشر والتي تشمل الاتجار بالأعضاء البشرية، والعمل القصري، واستغلال الاطفال بلا مأوي، ونشر الدعارة، وزواج الصفقة، مؤكدة علي ضرورة الابلاغ عن أي حالة تتعرض للاتجار بالبشر بجميع اشكاله وذلك من خلال الخط المختصر للمجلس القومي للمرأة أو خط نجده الطفل او الخط الساخن للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

ومن جانبها اشارت منى عزت، إلى أن جهودا كبيرة بذلتها المنظمات الاهلية لحماية عاملات المنازل من تدريب و تاهيل ومساعدة للانضمام للنظم التامينية المتاحة صحية و اجتماعية .



واشارت كذلك الى أهمية دور الجمعيات والمؤسسات الاهلية في للمطالبة بصدور قانون يحمي العمالة المنزلية و توعية هذه العمالة بحقوقها في منظومة الحماية الاجتماعية و العمل على بناء قدرتهم وتمكينهم من التنظيم النقابي و تنظيم حملة لتغيير النظرة السلبية عن العمالة المنزلية وابراز أهمية وقيمة دورهم في المجتمع

