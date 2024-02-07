أمم إفريقيا.. نيجيريا تتسلح بتاريخ المواجهات أمام جنوب إفريقيا

يتسلح المنتخب النيجيري فى مواجهة اليوم أمام نظيره جنوب إفريقيا، والتى ستجمع بينهما فى تمام السابعة من مساء اليوم على ملعب "السلام"، ضمن منافسات نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية 2023، بتاريخ المواجهات مع منتخب الأولاد.

وتأهل المنتخب النيجيرى إلى نصف نهائى تلك البطولة بعد الفوز على نظيره أنجولا، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي"، ضمن منافسات ربع نهائى "الكان".

بينما تأهل منتخب جنوب إفريقيا لهذا الدور بعد الفوز على نظيره الرأس الأخضر، بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى بدون أهداف.

والتقيا المنتخبان النيجيرى ونظيره جنوب إفريقيا، في 14 مباراة، حقق النسور الخضر الفوز في 7 مواجهات، وكان التعادل حاضر في 5 منها، فيما حقق منتخب الأولاد، الفوز في مباراتين فقط، خلال تاريخ المواجهات.

وكانت آخر مواجهة جمعت بينهما كانت فى ربع نهائي نسخة 2019 من البطولة، والتى حقق المنتخب النيجيرى فيها الفوز بهدفين لهدف، والتى حقق خلالها الظفر بالمركز الثالث.