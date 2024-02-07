محمد فهيم يحيي ذكرى ميلاد والده: "في الجنة ونعيمها يا حبيبي"

يحيي الفنان محمد فهيم، ذكرى ميلاده والده الراحل محمد فهيم عبدالحميد، الذي تحل اليوم الأربعاء.

ونشر الفنان محمد فهيم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تجمعه بوالده من إحدى الشواطئ معلقا: "النهارده ٧ فبراير.. صباح النور يا والدي، وربنا يرحمك يارب برحمته الواسعة".

وتابع: "وكل سنة وأنت طيب يا حبيبي عيد ميلاد جميل في الجنة ونعيمها إن شاء الله في ليلة الإسراء والمعراج".

بدأ الفنان محمد فهيم مشواره الفني في مطلع الألفية الثانية، وأشتهر بأدواره المميزة التي علقت في أذهان المشاهد المصري والعربي، فأجاد شخصية "سيد قطب" في مسلسل "الجماعة ٢" الذي عرض عام ٢٠١٧ وحقق نجاحا كبيرا، بالإضافة إلى شخصية إسماعيل ياسين في مسلسل "الشحرورة" الذي عرض في ٢٠١١ وأتبعها بمجموعة متنوعة من الشخصيات في مختلف القنوات الفنية سواء في المسرح، والدراما، والسينما.

كما حققت مسرحيته الشهيرة "تشارلي" عن رائعة تشارلي شبلن، التي عرضت العام الماضي على مسرح القطاع الخاص، إلى جانب مشاركتها في عروض موسم الرياض المسرحية، وحققت نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا، بالإضافة إلى العروض المسرحية الأخرى الذي شارك بها ولاقت قبولا كبيرا بين جمهور المسرح.