رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتابع الاستعدادات لبداية الفصل الدراسي الثاني

عقد الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، اجتماعًا مع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بحضور الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة والمشرف على الكلية.

وخلال الاجتماع تم مُناقشة آخر الاستعدادات والتجهيزات لبداية الفصل الدراسي الثانى، والتأكد من جاهزية المعامل لاستقبال الطلاب ووجه الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة بضرورة الالتزام بالجدول الدراسى.

وأكد ضرورة الاهتمام بالتدريب العملى للطلاب وإعدادهم للمشروعات التطبيقية كتطبيق للمواد الدراسية والاهتمام بتطوير مهارات الطلاب اللغوية والشخصية والعلمية.

واختتم الاجتماع بحوار مفتوح مع اعضاء هيئة التدريس ومناقشة مقترحاتهم واستفساراتهم لتطوير العملية التعليمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عربى كشك حرص الجامعة على تحقيق التكامل والشمول بين جميع المجالات المرتبطة بالعملية التعليمية والبحثية والتدريبية ومجالات خدمة المجتمع، وربط البحوث العلمية والمشروعات الطلابية بمجتمع الأعمال والصناعة واحتياجات المجتمع، من خلال بناء منظومة مُستدامة ؛ لتطوير مجالات التعلم والتعليم،البحث والتطوير، الابتكار وريادة الأعمال، من خلال برامج تكنولوجية معاصرة متميزة ومرنة يمكن تعديلها لتناسب سوق العمل، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل قادرين على المنافسة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، والوصول إلى المواصفات القياسية العالمية.

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