البنون يتفوقون على البنات في أوائل الشهادة الإعدادية بسانت كاترين

تقدم كمال كامل عبد الرحيم، مدير إدارة سانت كاترين وجميع العاملين فى الإدارة بكل التحية والتقدير والاحترام وذلك لما تقدم من مجهود من خلال الترم الأول للعام الدراسي 2023 /2024 لعام الدراسى وهنأ العشر الأوائل على مستوى الإدارة من طلاب الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الأول جميع الناجحين.

وضمت قائمة العشرة الأوائل في نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الرداسي 2023- 2024 للشهادة الإعدادية على مستوى إدارة سانت كاترين التعليمية كلًا من:

محمد السيد محمد الجندي، المركز الأول مجموع 135.5 درجة، ومحمد علاء إسماعيل عباس، المركز الثاني مجموع 135 درجة، وهما من مدرسة الشهيد أحمد حمدي، وأحمد محمد ربيع، المركز الثالث مجموع 134.5، من مدرسة الطرفة، وأحمد حسين محمود المركز الرابع مجموع 133.5 درجة من مدرسة الاسباعية، وإبراهيم محمد جمعة، الرابع مكرر نفس المجموع، من مدرسة اسماء بنت ابي بكر، و أحمد أمين سعد الدين، المركز الخامس، مجموع 132 درجة من مدرسة السلام، ومريم إبراهيم سراج الدين، المركز السادس مجموع 131.5 درجة من مدرسة الطرفة، وسهيلة خليل سليمان المركز السابع مجموع 131 درجة من مدرسة الشهيد محمد فاروق، ونوران محمد عثملن، المركز الثامن 130.5 درجة من مدرسة الطرفة.

كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، قد أنهت نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي2023 /2024، بنسبة نجاح 82 %، وتسلمت المدارس الإعدادية على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية على مستوى المديرية النتيجة.

ووجه قيادات التربية والتعليم وعلى رأسهم محمد حامد عقل، وكيل الوزارة ، ومديرو المدارس، التهنئة للطلاب المتفوقين والناجحين، متمنين لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج بالفصل الدراسي الثاني، وباقي المراحل التعليمية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

وقدم وكيل الوزارة شكره وتقديره للمحافظ اللواء الدكتور خالد فودة، على دعمه ورعايته العملية التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، كما هنأ الطلاب على النجاح متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول 2023 / 2024 بدأت يوم الاحد الموافق21 /1/ 2024 واستمرت حتى الخميس الموافق 25 /1 /2024 وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 3472 طالبا وطالبة منتظمين بعدد 8 إدارات تعليمية، وعدد 73 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

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