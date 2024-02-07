كان 2023.. نيجيريا تصطدم بجنوب إفريقيا في قمة نصف النهائي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام السابعة من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "السلام"، لمتابعة القمة المرتقبة لنصف نهائى كأس الأمم الإفريقية 2023 والتى تستضيفها كوت ديفوار، بين منتخب نيجيريا ونظيره جنوب إفريقيا.

وتأهل المنتخب النيجيرى إلى نصف نهائى تلك البطولة بعد الفوز على نظيره إنجولا، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي"، ضمن منافسات ربع نهائى "الكان".

ويمتلك المنتخب النيجيري، الترشيح الأقوى لحصد تلك البطولة، بعد الأداء القوى الذى قدمه خلال مجريات كان 2023، حيث لم يتلقي أى هزيمة حتى الآن فى البطولة وشهد تعادل وحيد.

ويعسى المنتخب النيجيرى للتأهل للنهائى للمرة الثامنة فى تاريخه، وحصد اللقب الرابع له مع تلك البطولة.

وعلى الجانب الآخر، تأهل منتخب جنوب إفريقيا لهذا الدور بعد الفوز على نظيره الرأس الأخضر، بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى بدون أهداف.

ويسعى منتخب جنوب أفريقيا، لعبور تلك المباراة الصعبة، والتأهل لنهائى البطولة للمرة الثالثة فى تاريخها وحصد اللقب الثانى فى مشواره مع "الكان".