السفيرة الأمريكية تزور دمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها، صباح اليوم الأربعاء، السفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، والوفد المرافق لها، وذلك فى مستهل زيارتها للمحافظة.

وقد استهلت "المحافظ" اللقاء بالترحيب بالسفيرة ووفد السفارة فى زيارتهم الأولى لمحافظة دمياط، كما أعربت عن تطلعها الى تعزيز التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات بما يسهم فى دعم العلاقات الثنائية بالمجالات المختلفة.

وتحدثت "الدكتورة منال عوض" عن أهم المشروعات التى تشهدها المحافظة فى الوقت الحالى وهو تطوير وتأهيل كوبرى دمياط التاريخي "جسر الحضارة"، وذلك بتمويل من شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" وفقًا للبروتوكول المبرم بين المحافظة والشركة والذى تم توقيعه يوليو ٢٠٢١، لافتة إلى أن المشروع يستهدف استعادة دوره الثقافى وتعظيم الاستفادة منه كأثر .

كما كشفت "المحافظ" خلال اللقاء عن أهم الصناعات التي تشتهر بها محافظة دمياط مثل صناعة الأثاث ووجود أكبر مدينة متخصصة فى صناعة الأثاث بالشرق الأوسط، افتتحها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام ٢٠١٩ ، لتضم ورش وأراضي صناعية ومعرض دائم وأيضًا مركز تكنولوجيا الأثاث .

كما أشارت إلى أن الدولة تسعى إلى تطوير تلك الصناعة الهامة وفتح آفاق تسويقية جديدة للمنتج الدمياطي على الصعيدين المحلى والدولى .

ولفتت "محافظ دمياط" إلى أن دمياط تشهر بصناعة السفن وذلك لوجود ثلثى أسطول الصيد المصرى بها نظرًا لتمتع المحافظة بوقوعها على البحر الأبيض المتوسط و يمر بها نهر النيل وبها بحيرة المنزلة ، الأمر الذى جعلها مصدر أساسى وغنى للثروة السمكية، لافتة الى أن المحافظة تسعى إلى إقامة مصنع لتعبئة وتغليف الأسماك بمدينة عزبة البرج، مشيرة أيضًا إلى أن تلك المدينة حظت بتنفيذ مشروع المدينة الصديقة للنساء بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمحيط مكتبة مصر العامة بالمدينة وذلك لتحقيق اهداف المُتعلقة بتمكين المرأة ، حيث أشارت إلى أن هذا المشروع ساهم فى حصول دمياط على جائز اليونسكو لمدن التعلم لعام ٢٠٢١ ضمن عشر مدن حول العالم.

كما تحدثت عن تنفيذ مشروع المدينة الملونة بضفة نهر النيل بمدينة عزبة البرج والذى حقق نقلة حضارية على الضفة المقابلة بمدينة رأس البر، ولفتت " محافظ دمياط " إلى أن رأس البر تُعد مدينة سياحية ذات موقع فريد عند نقطة التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط كما أن بها أول فندق ٥ نجوم بمنطقة الدلتا " شتيجنبرجر اللسان " .

وتحدثت أيضًا عن مشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر الصحي وكوكر تدوير المخلفات الحيوانية، الذى تم اختيار موقعه خارج الكتلة السكنية بالقرب من مينائى دمياط و بورسعيد، حيث أشارت إلى أن هذا المشروع صديق للبيئة ويتمتع بمقومات استثمارية كبيرة ، ولفتت أيضًا إلى أن المحافظة ستشهد انشاء منطقة حرة جديدة علاوة على انشاء منطقة حرة بمدينة دمياط للأثاث.

وفى هذا السياق، دعت" المحافظ "السفيرة إلى زيارة تلك المشروعات ومدينة رأس البر للتعرف عن قرب على أهم المعالم والمقومات التى تتمتع بها محافظة دمياط ، وعلى جانب آخر،، تحدثت " الدكتورة منال عوض " عن الجهود المبذولة لمنع الهجرة غير الشرعية، والتى جاء أبرزها إطلاق حملات توعية بالتعاون مع وزارتى الأوقاف و الهجرة بمخاطر الهجرة غير الشرعية ، كما بحثت المحافظ والسفيرة حول التحديات المطروحة حالياً للساحة ، وآليات تخطى أى معوقات وذلك لاستكمال العمل نحو تحقيق التنمية بالملفات المختلفة .

كما بحثتا سُبل تحقيق التواصل بالقطاعات الاستثمارية وذلك فى إطار التعاون بين البلدين وذلك لدعم القطاع الاقتصادى ، وتضمن اللقاء أيضًا آلية مد جسور التواصل لدعم الأنشطة الثقافية وتنفيذ دورات لتعليم اللغة الإنجليزية بشهادات معتمدة وأيضًا تنفيذ ندوات بجامعة دمياط لتبادل الخبرات بالملفات المختلفة .

ولفتت " المحافظ " إلى أن دمياط بها ثلاث مكتبات مصر العامة والتى تُعد من أهم الصروح الثقافية بمصر لها أنشطة قوية بهذا القطاع ، علاوة على إطلاق مكتبة متنقلة للوصول إلى القرى بما يتيح المحتوى الثقافي لأبناء المحافظة بجميع المناطق ، كما ناقشت الدكتورة منال عوض والسفيرة جارج إمكانية إدراج طابية عرابى والتى تُعد من أهم الآثار التاريخية التى تشتهر بها المحافظة ، وذلك لتطويرها وتعظيم الاستفادة منها ضمن خطة التعاون بين الجانبين وذلك بالشراكة مع وزارة الآثار ، وناقشتا كذلك محاور تبادل الخبرات والرؤى للحفاظ على البيئة وتحقيق رؤى التنمية المستدامة.

فى ختام اللقاء، تبادلت الدكتورة منال عوض و سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، الدروع والهدايا التذكارية بمناسبة الزيارة .