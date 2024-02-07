الرئيس الباكستاني يدين بشدة التفجيرين في إقليم "بلوشستان"

أدان الرئيس الباكستاني عارف علوي، بشدة التفجيرين اللذين وقعا في إقليم "بلوشستان" جنوب غرب باكستان، اليوم الأربعاء، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأعرب الرئيس الباكستاني - بحسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - عن "حزنه وأسفه البالغ لفقدان الأرواح الغالية في الانفجارين"، مبديا تعاطفه مع ذوي قتلى التفجيرات.

وكان التفجيران قد وقعا في إقليم "بلوشستان" قبل يوم من فتح مكاتب الاقتراع للتصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية في باكستان.

ووقع الانفجار الأول، عند مكتب أحد المرشحين المستقلين في منطقة "بيشن".. فيما وقع الثاني بالقرب من مكتب أحد الأحزاب السياسية في بلدة "قلعة سيف الله" القريبة من الحدود الأفغانية.

