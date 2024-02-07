محافظ الجيزة يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكري ليلة الإسراء والمعراج.

وجاء نص البرقية التي بعثها محافظ الجيزة كالآتي:

يطيب لي سيادة الرئيس وأمتنا العربية والإسلامية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمى آيات التقدير والولاء والعرفان بفيض عطائكم العظيم من أجل مصرنا الغالية.

داعين المولى عز وجل أن يديم علي سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتي يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر .

كما بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والسادة الوزراء والمحافظين.