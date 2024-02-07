بالفيديو.. "التموين" تكشف تفاصيل بدء الأوكازيون الشتوي 2024

قال أحمد أبو الفضل، وكيل وزراة التموين لشئون الرقابة، إن الأوكازيون الشتوي لعام 2024 بدأ من يوم الإثنين الموافق 5 فبراير ولمدة شهر، مشيرًا إلى أن إجراءات الاشتراك في الأوكازيون سهلة وميسرة وفقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين.

وأضاف "أبو الفضل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أنه يمكن لصاحب المحل أو من ينوب عنه بالتوجه لأقرب مديرية تابع لها، ويكون معه السجل التجاري وبطاقة الرقم القومي، ويتم تقديم الطلب وخلال 10 دقائق يحصل على التصريح ومن ثم يمكنه ممارسته نشاطه بالأوكازيون.

وتابع، أن وزارة التموين لا تتدخل في نسبة التخفيضات التي يضعها التاجر فهو حق للتاجر تمامًا، بجانب توقيت مشاركته في الأوكازيون؛ موضحًا أنه لا بد أن يلتزم التاجر بالشروط والمعايير التي تم وضعها، أهمها الالتزام بوضع سعرين على كل سلعة أحدهما لشهر سابق والآخر بنسبة التخفيضات، بجانب وجود بونات البيع الخاصة بشهر سابق، وهو أمر مهم، لأن مفتشي التموين يتأكدوا من أن البضاعة المعروضة في التخفيضات مثل الموجودة منذ شهر سابق، بجانب التأكد من أن الأسعار الموضوعة بها تخفيضات حقيقية أم وهمية.

وأردف، وكيل وزراة التموين لشئون الرقابة، أن هناك عقوبات يتم فرضها في حالة عدم تطبيق التخفيضات لأن ذلك يعد سلوك مخاضع للمواطن وعقوبته مغلظة في القانون، حيث تتراوح الغرامة من 50 ألفا لـ 2 مليون جنيه.