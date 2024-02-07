حبس عاطل لإطلاقه الرصاص على محامي لسرقته بالإكراه في بنها

أمرت نيابة قسم أول شرطة بنها، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بالتعدي بإطلاق الرصاص على محامي لسرقته بالإكراه، أثناء سيره في أحد الشوارع بمدينة بنها، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وتلقى مأمور قسم أول شرطة بنها إشارة من إحدى المستشفيات بوصول "محام" مصاب برش خرطوش وبسؤاله أفاد بأنه أثناء سيره بدائرة القسم اعترضه أحد الأشخاص لسرقته بالإكراه وعندما قاومه أطلق عيار ناري فأحدث إصابته.

جرى إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، فانتقلت قوة أمنية وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء سير المجني عليه بدائرة القسم اعترضه شخص لسرقته بالإكراه، وعندما قام المجني عليه بمقاومته أطلق المتهم عيار ناري من فرد خرطوش فأحدث إصابته واستولى على مبلغ مالي وهاتف محمول من المجني عليه وفرا هاربا.

وفي أحد الأكمنة ألقي القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الهيروين ومبلغ مالي واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكابها والمبلغ المالي الخاص بالمجني عليه وقيامه بالتخلص من الهاتف المستولى عليه بإلقائه بأحد المجاري المائية بدائرة القسم وتحرر محضر بالواقعة.