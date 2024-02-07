برلمانية: تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني خطوة على الطريق الصحيح واختيار صادف أهله

ثمنت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، تعيين حسام حسن، مديرا فنيا للمنتخب الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني خطوة على الطريق الصحيح، واختيار صادف أهله، خاصة أنه أحد نجوم منتخب مصر السابقين، وتوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات مع المنتخب الوطني، بالإضافة إلى أنه الهداف التاريخي للفراعنة.

وتوقعت عضو مجلس النواب، أن يحقق حسام حسن نجاحات كبيرة مع المنتخب الوطني، مثلما فعلها قبله "المعلم" حسن شحاتة، و"الأسطورة" محمود الجوهري، اللذان سطرا اسمهما بحروف من نور في سجلات الرياضة المصرية.

وأضافت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، أن مصر تمتلك مدربين وطنيين على أعلى مستوى في كل الرياضات، متسائلة: "لماذا لا نستعين بهم ونوفر ملايين الدولارات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم أجمع"؟.