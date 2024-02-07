بالفيديو.. الفائز في فرع الصوت الحسن بمسابقة بورسعيد الدولية: "هدفي كان رفع اسم مصر للمرة الثالثة على التوالي"

قال عصام أحمد حسين، الفائز فى فرع الصوت الحسن في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم، إن يشارك في المسابقة للعام الثالث على التوالي، وحصلت على المركز الأول بالمسابقة عامين متتاليين، وهما 2023 و2024 فى نفس الفرع.

وأضاف "عصام" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء: "شاركت في المسابقة في فرع الصوت الحسن في التلاوة المجودة مع حفظ القرآن الكريم كاملًا ودقة الأحكام السجودية بشكل كامل، موضحًا أن المسابقة كان بها منافسين على مستوى العالم، ويكونوا على قدر عالي وبإمكانيات كبيرة وجيدة".

وتابع: كنت أثق في نفسي وإني أمثل مصر، وذلك فكان لا بد أن أحافظ على نفسي وأن أكون قادرًا على رفع شأن بلده للمرة الثالثة الحمد لله".

وأردف: "كما يقال أن القرآن نزل بمكة وقرأ بمصر، فكل البلدان بجميع الجنسيات يقلدوا القراء المصريين، والأشخاص بالمسابقة كانوا يقولوا لنا نحن نتعلم منكم، فهم يقلدون الشيخ محمد رفعت والشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ الشحات محمد أنور والشيخ عبدالباسط عبدالصمد فهؤلاء أساتذتهم ونحن بالنسبة لهم علمناهم كثيرًا وكثيرًا".

وشهدت محافظة بورسعيد، حفل ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والذي أقيم بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ورؤساء المسابقات والجوائز القرآنية حول العالم، ومتسابقون من 60 دولة.

وحصدت مصر المراكز الأولى في كافة أفرع المسابقة، وفاز في فرع حفظ القرآن بروايتين أمنية خالد علي عبد العزيز من مصر بالمركز الأول، وفاز في فرع الابتهال والإنشاد محمد رضا محمود حسن من مصر بالمركز الأول، وفاز في فرع الابتهال والإنشاد للأطفال محمد أحمد أحسن الازهري من مصر بالمركز الأول.