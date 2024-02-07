بالفيديو.. الأول بمسابقة "بورسعيد الدولية للقرآن": "أهلي لهم الفضل في اكتشاف موهبتي"

كشف محمد رضا، الفائز بالمركز الأول عالميا فى فرع الابتهال والإنشاد فى مسابقة بور سعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني، تفاصيل فوزه بالمسابقة.

وقال الفائز بالمركز الأول في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء: "تقدمت للمسابقة في فرع الابتهال وكانت محلية على مستوى محافظات مصر فقط، ثم قام محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان قام بتحويلها لمسابقة دولية".

وأضاف "رضا"، أن المسابقة كانت منذ بداية الأسبوع الماضي يوم السبت، وتم عمل التصفيات وكان بالأمس حفل الختام وكان التنافس شريفًا بينه وبين المتسابقين من عدد كبير من الدول مثل المغرب ولبنان وجميع الدول، وربنا أكرمني بالأمس وفزت بالمركز الأول على مستوى دول العالم".

وتابع: "أنا في الأساس كنت أدرس بالأزهر واكتشاف موهبتي في الابتهال كان منذ الإذاعة المدرسية، والتطوير كان منذ سماعي لإذاعة القرآن الكريم في المنزل ووالدي ووالدتي كان لهم الفضل علي في اكتشاف موهبتي وصوتي وكانوا يحثوني على سماع المشايخ وعمالقة الابتهال في مصر، مثل الشيخ علي محمود والشيخ النقشبندي والشيخ محمد عمران".

وشهدت محافظة بورسعيد، حفل ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والذي أقيم بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ورؤساء المسابقات والجوائز القرآنية حول العالم، ومتسابقون من 60 دولة.

وحصدت مصر المراكز الأولى في كافة أفرع المسابقة، وفاز في فرع حفظ القرآن بروايتين أمنية خالد علي عبد العزيز من مصر بالمركز الأول، وفاز في فرع الابتهال والإنشاد محمد رضا محمود حسن من مصر بالمركز الأول، وفاز في فرع الابتهال والإنشاد للأطفال محمد أحمد أحسن الأزهري من مصر بالمركز الأول.