كأس آسيا.. قطر عينها على تحقيق الثانية على التوالي وإيران تبحث عن لقب غائب من 48 عاما

لا صوت يعلو الليلة فى قارة آسيا فوق صوت المباراة المرتقبة بين منتخب قطر "صاحب الأرض والجمهور"، الذى يستضيف نظيره إيران، فى تمام الخامسة من مساء اليوم على ملعب "استاد الثمامه"، فى لقاء نصف نهائى كأس آسيا 2023، والتى تستضيفها قطر.

وصعد المنتخب القطرى لتلك المباراة بعد تحقيقه الفوز على نظيره أوزبكستان فى ربع نهائى البطولة بضربات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ويسعى المنتخب القطرى لكتابة التاريخ فى سجلاته الرياضية، والوصول لنهائى البطولة الأعرق فى قارة آسيا للمرة الثانية على التولى، بعد أن حصدها فى نسختها الأخيرة والتى استضافتها الإمارات فى 2019، من منتخب اليابان، بثلاثة أهداف لهدف.

وتأهل المنتخب الإيرانى لتلك المباراة، بعد فوزه على نظيره اليابان، بهدفين لهدف، فى ربع نهائى قارة آسيا.

ويعتبر بلوغ المنتخب الإيرانى لتلك المباراة، للمرة الثانية على التوالى والتاسعة في تاريخه، بعد بلوغه نصف نهائي النسخة الماضية، والتى خرج على اثرها أمام المنتخب اليابانى بثلاثة أهداف دون رد.

ولم تكن تلك المرة الأولى التى يلتقى فيها الفريقان، إذ التقيا فى مواجهتين سابقتين فى البطولة، كانت الأولى في نسخة عام 1988 بقطر، وفاز بها المنتخب الإيراني بهدفين، قبل أن يفوز الفريق ذاته بهدف نظيف في نسخة عام 2015 بأستراليا.