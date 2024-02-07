وزيرة الصحة الفلسطينية: استشهاد 340 من الطواقم الطبية وإصابة 963 آخرين

أعلنت مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 340 من الطواقم الطبية وإصابة 963 آخرين في غزة والضفة الغربية خلال عام 2023، وذلك في خبر عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت الصحة الفلسطينية، قد أوضحت أن جيش الاحتلال ارتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهداء و143 مصابا خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه لا زال عدد الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت فصائل فلسطينية، أنها تخوض اشتباكات مع جنود الاحتلال الاسرائيلي وآلياته في محاور التقدم وسط وغرب وجنوبي خان يونس، معلنة عن تدمير جرافة إسرائيلية بعبوة "شواظ" غربي مدينة خان يونس.