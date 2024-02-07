تحرير محاضر ضد أصحاب 4 مخابز لتصرفهم في 36 شيكارة دقيق بلدي مدعم في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وكيل الوزارة حملات تموينية على المخابز البلدية، في إطار الحملات التى تقوم بها المديرية لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت بمركز المحمودية عن ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 37 جراما للرغيف الواحد وجار تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر ومخبز لتجميعه 24 شيكارة دقيق بلدى مدعم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبحملة مماثلة بمركز أبو حمص تم ضبط ٥ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و٤ مخابز لتصرفهم فى ٣٦ شيكارة دقيق بلدى مدعم ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن كما تم تحرير ٤ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

كما تمكنت إدارة تموين إدكو من ضبط مخبز لتجميعه ٣٤ شيكارة دقيق بلدى مدعم بغرض البيع بالسوق السوداء و ٥ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخبز لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف ومخبز لعدم نظافة أدوات العجين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.