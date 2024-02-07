محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

بعث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

وجاء نص البرقية كالتالي: “يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، متوجها للمولى- عز وجل- بخالص الدعوات لسيادتكم بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، دامت مصرنا أمنة وقوية تحت قيادة فخامتكم”.

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وجميع الوزراء والمحافظين وقيادات الدولة.

وتقدم المحافظ بخالص التهنئة للشعب المصري عامة ولأهالي محافظة الغربية بصفة خاصة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الجهاز التنفيذي، بمناسبة الاحتفال بتلك الذكرى العطرة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وجيشها وشعبها.