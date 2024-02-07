ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24679 طن تشمل : 5680 طن رمل و127 طن بطاطس و 16476 طن يوريا و 2396 طن ملح معبأ .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 62152 طن تشمل : 16175 طن ذرة و 18832 طن قمح و 1178 طن خشب زان و 8405 طن خردة و 1400 طن زيت طعام و 2107 طن ابلاكاش و8276 طن حديد و 5779 طن سكر .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 381 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 94 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2322 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91587 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 127560 طنًا .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5105 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي وإمبابة، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5128 شاحنة .

استقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وفد الخط الملاحي العالمي ONE - ( Ocean Network Express ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط ، حيث ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – افريقيا رادك ماجرسكى مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا_ أفريقيا ومحمد سلطان رئيس العمليات بمصر ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر.