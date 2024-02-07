"معهد الصحة الحيوانية" يعالج مواشي صغار المربين مجانًا في الفيوم

قام معهد الصحة الحيوانية بتنفيذ قافلة بيطرية مجانية في قرية مطر طارس التابعة لمركز سنورس بالفيوم، وتعتبر من أكبر قرى المحافظة فى الثروة الحيوانية تعدادًا.

وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتعظيم إنتاجها، وشارك في القافلة الأطباء بمعمل بيطرى الفيوم، بالإضافة إلى مجموعة من المتخصصين من المعهد بالقاهرة.

وقامت القافلة بتوعية وإرشاد الأخوة المزارعين حول مخاطر مرض الحمى القلاعية وكيفية السيطرة عليه وطرق الوقاية منه والإجراءات الواجب اتخاذها عند ظهور أى أعراض للمرض وأهمية التحصين وأوقاته لحماية الحيوانات من الخسائر التى يسببها المرض خاصة فى فصل الشتاء.

واستفسر المزارعون عن كيفية حماية القرية من مرض الحمى القلاعية، وتم إرشادهم إلى ضرورة التوقف عن حركة نقل الحيوانات فى القرية وبين القرى والأسواق واتخاذ كافة اشتراطات الآمن الحيوى فى المزارع والحقول.

ومن جانبهم، وجه المزارعون الشكر لوزارة الزراعة ولمعهد الصحة الحيوانية وطالبو بمزيد من الزيارات خاصة بالمزارع الحيوانية لفحصها ومراجعة طرق التربية بها.

كما وجه الدكتور ممتاز شاهين- مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية إلى ضرورة تلبية رغبة السادة المربين وتنفيذ الزيارات الميدانية البيطرية الإرشادية والتوعوية المجانية إلى المحافظات المختلفة ووضع جدول زمنى لزيارة كافة مزارع المربى الصغير فى تلك المحافظات من خلال سلسلة قوافل الخير البيطرية الإرشادية التوعوية المجانية التي تهدف إلى رفع كفاءة المربى الصغير وتوعيته للحفاظ على استثماراته ومشروعاته لتحقيق الأمن الغذائى بالبلاد وتقديم أوجه الرعاية الطبية والصحية للثروة الحيواية لضمان سلامتها وقيمتها الغذائية، بالإضافة إلى تحقيق المستهدف من حجم الإنتاج من الثروة الحيوانية، ودعم الإخوة المربين وتحسين أحوال معيشتهم وحل المعوقات التى تواجههم على أرض الواقع لزيادة الإنتاجية فى كل قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وغيرها .

وأكد أن جميع إمكانيات المعهد بالمقر الرئيسى وفروعه جاهزين تماما لخدمة السادة المربين.