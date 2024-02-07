القبض على شخصين لنصبهما على راغبي السفر للخارج بالشروق

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج بالشروق.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج، وتوفير فرص عمل لهم واتخاذهما من فيلا بدائرة قسم شرطة الشروق مسرحاً لممارسة نشاطهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين منهم، وأقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وبتفتيش الفيلا المشار إليها عُثر بداخلها على (عدد 140 استمارة بيانات - 2 جهاز تابلت - 3 أختام - إيصالات أمانة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.