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الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

القبض على شخصين لنصبهما على راغبي السفر للخارج بالشروق

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج بالشروق.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج، وتوفير فرص عمل لهم واتخاذهما من فيلا بدائرة قسم شرطة الشروق مسرحاً لممارسة نشاطهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين منهم، وأقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وبتفتيش الفيلا المشار إليها عُثر بداخلها على (عدد 140 استمارة بيانات - 2 جهاز تابلت - 3 أختام - إيصالات أمانة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة السفر للخارج بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بالنصب والإحتيال على المواطنين جهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة ف مديرية أمن القاهرة نصب والإحتيال على المواطنين