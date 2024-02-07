ads
الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

حسام عز الدين: حزم تمويلية لتشجيع الصناعات للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر

جانب من الندوة
جانب من الندوة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال حسام عز الدين، مدير عام برنامج الحد من التلوث الصناعي بوزارة البيئة الممول من الاتحاد الأوروبي، إن الهدف من البرنامج تشجيع وتحفيز الصناعات على التطوير والامتثال البيئي، والاستهلاك والإنتاج المستدام من خلال حزم تمويلية من قروض ومنح لتشجيع الصناعات للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

وجاء ذلك خلال الندوة الموسعة التي عقدتها جمعية رجال الأعمال المصريين، وترأس الندوة   المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة و البحث العلمي بالجمعية اجتماعًا مع وسيم مرعبي- الخبير في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وحضر الندوة الدكتور حسام عز الدين مدير عام برنامج التحكم في التلوث الصناعي بوزارة البيئة وبمشاركة عدد من رؤساء اللجان التخصصية بالجمعية ومنهم المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري، والدكتور محمد هلال رئيس لجنة الطاقة و حسين لطفي رئيس لجنة البيئة وعدد من نواب رؤساء اللجان، وأعضاء الجمعية من العاملين بالقطاع الصناعي والزراعي والتصديري.

وذلك بهدف استعراض ضريبة الكربون المحدثة في الاتحاد الأوروبي وتأثيرها على الصادرات، والتعرف على متطلبات ترخيص الامتثال لقانون  ِCBAM للمصدرين بهدف زيادة الصادرات المصرية مع عرض منصة التوثيق الآلي وتتبع السلع لتسهيل الإمتثال والتحقق، ومناقشة المشاريع الكبرى في مجال الاستدامة وكفاءة الطاقة، والتعرف على آليات الحصول على تمويل من الإتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية الألماني وغيرهم، مع تحسين أداء الصناعة وتعزيز الإقتصاد الأخضر في مصر وخيارات التمويل الأخضر المختلفة المتاحة في مصر للصناعة الخضراء.

وقال: “إنه يوجد نوعان من البرامج من القروض والمنح والتي قام البنك المركزي المصري بتوجيهها للبنوك المحلية، منها برنامج الايباد، وتبلغ قيمته 135 مليون يورو وسيتم الانتهاء منه نهاية العام الجاري، بينما البرنامج الجديد يسمي الجرين وسيبدأ في 2025  يبلغ حجمه 268 مليون يورو، وتبلغ فترة السماح من عام إلي عامين، والسداد على 5 سنوات كما يتيح الاقتراض بالعملة الأجنبية والسداد بالجنيه المصري”.

مدير عام برنامج الحد من التلوث الصناعي بوزارة البيئة تشجيع وتحفيز الصناعات علي التطوير والامتثال البيئي جمعية رجال الأعمال المصريين تشجيع الصناعات للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر خيارات التمويل الأخضر المختلفة المتاحة في مصر