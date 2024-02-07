معسكر "أنا وبابا" للشيوخ والكهنة وأبنائهم بوادي النطرون

تنظم مؤسسة ويل سبرنج للتنمية الاجتماعية الخيرية وبرعاية المجلس القومي للمرأة، معسكر "أنا وبابا" للشيوخ والكهنة الأول في مصر، وذلك ببيت الوادي التابع للكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بوادي النطرون.

ويشارك بالمعسكر الآباء مع الأبناء في مجموعة متنوعة من الأنشطة والألعاب التي كانت السبب في توطيد علاقاتهم الأسرية وتفعيلها.

وعلاوة على ذلك، تم تقديم محاضرات عن مفهوم الأبوة وعن الاحتياجات النفسية للأبناء في المراحل العمرية المختلفة، والتي أثرت من معرفة الشيوخ والكهنة في دورهم كآباء.

وقال ماجد فوزي مؤسس المبادرة، خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": “نحن نؤمن أن الأبوة هي مسئولية عظيمة وشرف كبير، وأن الأسرة هي أساس المجتمع”.