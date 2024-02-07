السفير الروسي لدى وارسو: تراجع التجارة مع بولندا 70% بسبب الطاقة

أعلن السفير الروسي لدى بولندا، سيرجي أندرييف، أن حجم التبادل التجاري بين بلاده وبولندا انخفض بنسبة 70 بالمئة خلال العام الماضي.

وقال أندرييف في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "إن التجارة بين روسيا وبولندا خلال 11 شهرا من عام 2023 تقدر بأكثر من 6 مليارات دولار بقليل، أي أقل بنسبة 70 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022".

وأضاف السفير الروسي: "يرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى رفض بولندا استيراد موارد الطاقة الروسية"، لافتا إلى أن التجارة بين البلدين ظلت تقليدية كما في السابق.

وتابع: "روسيا تصدر لبولندا المواد الخام المعدنية والأسمدة والخشب والمعادن والبلاستيك، وتستورد منها المنتجات الكيميائية والآلات والمعدات والمنتجات الغذائية الجاهزة".

