طلب إحاطة بشأن تعثر توفير الدولار بالنسبة للطلاب المصريين بروسيا وأوكرانيا

أعلنت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقديمها طلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، لتوجيهه إلى محافظ البنك المركزى بشأن تعثر توفير الدولار بالنسبة للطلبة المصريين بكليات الطب المغتربين المسافرين لأداء امتحاناهم فى روسيا وأوكرانيا.

وأوضحت متى، في طلبها، أن هؤلاء الطلاب المصريين الذين يدرسون فى كليات الطب فى روسيا وأوكرانيا لا بد أن يؤدون الامتحان للحصول على الشهادة، مشيرة إلى أن لديهم التأشيرة ولكن لا تتوافر لهم الدولارات من أجل السفر لإستكمال دراستهم وأداء الامتحانات.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بتخصيص نسبة من العملة الدولارية للطلابين المصريين فى كليات الطب فى روسيا وأوكرانيا، حتى تساعدهم فى أداء الإمتحانات والحصول على الشهادة.

وشددت على ضرورة توفير العملة الصعبة لهؤلاء الطلاب المغتربين حتى لا يضيع مستقبلهم، خاصة وأنهم تركوا بلدهم من أجل الدراسة فى الخارج، بهدف الحصول على شهادة جامعية من الخارج لكى تصقلهم بالخبرات العلمية، مما يوفر لهم فرص فى سوق العمل.