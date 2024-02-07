"معهد القطن": يدرب 280 طالبا من زراعة عين شمس على أساليب الإنتاج الحديقة

استقبل معهد بحوث القطن وفدًا مكونًا من 280 طالبا وطالبة من طلبة المستوى الثالث لبرنامج الإنتاج النباتي بالكلية، يرافقه الدكتور محمد التمساح المشرف على التدريب بالكلية، وذلك ضمن برنامج التدريب الميداني للطلبة.

وكان في استقبال الوفد د عبد الناصر رضوان مدير معهد القطن، ووكلاء المعهد ورؤساء الأقسام البحثية بالمعهد.

وقال الدكتور مصطفى عطية عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمشرف والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن، إنه تم في هذه الزيارة التدريبية تعريف الطلاب بأقسام ووحدات المعهد البحثية ورؤية وأهداف المعهد ورسالته في تطوير قطاع زراعة القطن، هذا بالإضافة إلى تعريف الطلاب بالأساليب الحديثة في مجال تربية وانتاج وتداول القطن، من خلال تعريف الطلاب بالعديد من مهارات طرق الزراعة، وبرامح تربية وإنتاج أصناف القطن الحديثة المتبعة في المعهد، وطرق المحافظة على أصناف القطن المصري وطرق المراقبة في الحقول والتسويق والمحالج، كما تم في هذا البرنامج التدريبي زيارة معامل التكنولوجي بأقسامها المختلفة، وذلك بهدف زيادة وعى الطلاب، بالممارسات العملية في مراقبة جودة القطن، وكيفية استخدام الأجهزة المعملية بأقسام التكنولوجي المختلفة.

وأشار "عطية" إلى أن هذا التدريب والزيارة ضمن خطة المعهد لإعداد خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل من خلال تدريبه وتأهيله بما يخلق له فرص عمل حقيقية تواكب مجريات العصر والتكنولوجيا الحديثة، والتى تتضمن التوسع الأفقى والرأسى في الإنتاج الزراعى.

IMG-20240207-WA0004

IMG-20240207-WA0005

IMG-20240207-WA0002

IMG-20240207-WA0001

IMG-20240207-WA0008

IMG-20240207-WA0006

IMG-20240207-WA0003