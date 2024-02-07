عمدة كييف: إصابة 6 أشخاص على الأقل في هجوم صاروخي روسي على العاصمة

أعلن "فيتالي كليتشكو" عمدة مدينة "كييف" أن ما لا يقل عن 6 أشخاص أُصيبوا في هجوم صاروخي روسي استهدف العاصمة الأوكرانية صباح اليوم الأربعاء.

وذكر كليتشكو في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) في الإجمالي، أصيب ستة أشخاص في العاصمة نتيجة لهجوم شنته روسيا. ثلاثة منهم في منطقة دنيبروفستيك وتم نقل اثنين منهم إلى المستشفى بينما نُقل ثلاثة من منطقة هولوسييفسكي إلى المستشفى".

ووفقا لكليتشكو، تعمل خدمات الطوارئ الآن في منطقة هولوسييفسكي ويقوم عمالها بإطفاء الحرائق التي اندلعت في عدة طوابق في مبنى مكون من 18 طابقا، كما يقوم رجال الإنقاذ أيضًا بإخماد حريق في مبنى محطة الخدمة.

كذلك، أعلن المسئول الأوكراني عن انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من كييف بعد تضررت خطوط للطاقة جراء الهجوم، وقال: “نتيجة هجوم معاد، تضرر اثنان من خطوط الضغط العالي جراء شظايا صاروخية في العاصمة”، مضيفا أن "بعض المستخدمين على الضفة اليسرى يعانون حاليا من انقطاع الكهرباء".

وكانت القوات الجوية الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، أن روسيا شنت هجوما صاروخيا على كييف ومدن أخرى خلال ساعات الذروة صباح اليوم الأربعاء حيث سمع دوي عدة انفجارات في العاصمة خلال تصدي أنظمة الدفاع الجوي للهجوم.